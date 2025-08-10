В Челябинске за год число электрозаправок выросло на треть

В Челябинске за последние 12 месяцев количество станций для зарядки электромобилей увеличилось на 31% и достигло 84. По этому показателю город занимает девятое место в России. Об этом сообщают аналитики 2ГИС.
Средняя стоимость заряда электромобиля на 100 километров пробега в Челябинске составляет 252 рубля, что ниже, чем в популярных южных курортных регионах, но выше, чем в некоторых сибирских городах.
В целом по стране число электрозаправок за год выросло на 40% и превысило 6 тысяч. Лидером по количеству станций остается Москва, где их уже более 900, а вместе с областью — свыше 1500. На втором месте — Санкт-Петербург (337 станций), на третьем — Красноярск (169 станций).
Эксперты отмечают, что инфраструктура зарядки развивается не только в крупных городах, но и в курортных и отдаленных регионах страны.