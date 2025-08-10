В Челябинске за год число электрозаправок выросло на треть

В целом по стране число электрозаправок за год выросло на 40% и превысило 6 тысяч. Лидером по количеству станций остается Москва, где их уже более 900, а вместе с областью — свыше 1500. На втором месте — Санкт-Петербург (337 станций), на третьем — Красноярск (169 станций).