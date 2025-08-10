Глушители под контроль: в России ужесточат наказание для водителей с громким выхлопом

В России планируется значительно ужесточить ответственность за эксплуатацию транспортных средств, превышающих допустимый уровень шума в ночное время. Размер административного штрафа за подобные нарушения может увеличиться в десять раз — с 500 до 5 000 рублей. Об этом РИА Новости сообщил депутат Государственной думы Сергей Колунов.
Соответствующий законопроект, уже принятый Госдумой в первом чтении в 2023 году, в настоящее время проходит доработку ко второму чтению.
Документ предполагает предоставить региональным властям право вводить повышенные санкции для водителей автомобилей и мотоциклов, нарушающих тишину и покой граждан в ночные часы. Сергей Колунов уточнил, что в случае одобрения инициативы регионы смогут устанавливать штрафы до 30 000 рублей за такие правонарушения.
Кроме того, законопроект предусматривает возможность задержания транспортных средств, у которых глушители демонтированы либо подверглись модификации, что приводит к повышенному уровню шума. Для фиксации подобных нарушений предлагается использовать шумомеры, интегрированные с фото- и видеокамерами, что позволит автоматически выявлять и документировать факты превышения допустимых показателей.
В начале 2024 года Росстандарт сертифицировал специальный комплекс фотовидеофиксации «Эфир». Депутат Госдумы напомнил, что он устанавливается на дорогах по аналогии с камерами контроля скорости и способен определять уровень шума, создаваемого транспортом. Эта система может быть задействована для выявления и фиксации нарушений в рамках нового законодательства.
Ранее KP.RU рассказывал, что в России автовладельцев могут привлечь к ответственности за несвоевременное уведомление о смене адреса регистрации. Согласно действующему законодательству, водитель обязан сообщить в Госавтоинспекцию о новом месте жительства в течение 10 дней. Нарушение этого срока влечет штраф по статье 19.22 КоАП в размере от 1 500 до 2 000 рублей.