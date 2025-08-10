Глушители под контроль: в России ужесточат наказание для водителей с громким выхлопом

В начале 2024 года Росстандарт сертифицировал специальный комплекс фотовидеофиксации «Эфир». Депутат Госдумы напомнил, что он устанавливается на дорогах по аналогии с камерами контроля скорости и способен определять уровень шума, создаваемого транспортом. Эта система может быть задействована для выявления и фиксации нарушений в рамках нового законодательства.