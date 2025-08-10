Новый Ковид? Грозит ли России лихорадка чикунгунья из Китая

Для защиты границы России с Китаем задействована система «Периметр», которая помогает выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний. В целях снижения риска заражения россиян, направляющихся в эндемичные по чикунгунье страны, ведомство рекомендует соблюдать меры предосторожности: использовать репелленты, устанавливать противомоскитные сетки на дверях и окнах, применять надкроватные пологи и носить одежду с длинными рукавами и штанами для прикрытия кожи. При появлении симптомов после возвращения из таких стран необходимо своевременно обратиться к врачу.