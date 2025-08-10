Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый Ковид? Грозит ли России лихорадка чикунгунья из Китая

В Китае зафиксирована новая вспышка опасной лихорадки чикунгунья.

Источник: ДЕЙТА

Власти страны принимают меры по борьбе с заболеванием, вводя строгие ограничения, напоминающие те, что применялись во время пандемии COVID-19, сообщает ИА DEITA.RU.

В провинции Гуандун, где проживает около 126 миллионов человек, вновь введены обязательное ношение масок и другие санитарные меры. Количество заболевших уже превысило 10 тысяч. Вирус, переносимый комарами, вызывает высокую температуру (до 40°C), сильные головные боли, тошноту, а также боли в мышцах и суставах.

Аптеки обязаны информировать о покупках лекарств для симптоматического облегчения. Возобновлены массовое тестирование, требования сообщать о недавних поездках и проводится регулярная дезинфекция зараженных районов. Также поступают сообщения о появлении нового коронавируса, предположительно завезенного из стран Индийского океана.

На данный момент там зарегистрировано более 50 тысяч случаев заражения. Симптомы включают высокую температуру, ломоту в суставах, сильные мышечные и головные боли, тошноту, сыпь и общую усталость. Проявляются они обычно через 4−8 дней после заражения.

Роспотребнадзор заявил, что ситуация с вспышкой чикунгуньи в провинции Гуандун находится под контролем. Специалисты подчеркнули, что вирус передается человеку через укусы кровососущих насекомых и не распространяется от человека к человеку.

«На территории Российской Федерации в настоящее время зарегистрированы только завозные случаи лихорадки чикунгунья, массовых локальных вспышек не зафиксировано. Однако риск завоза инфекции существует», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Для защиты границы России с Китаем задействована система «Периметр», которая помогает выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний. В целях снижения риска заражения россиян, направляющихся в эндемичные по чикунгунье страны, ведомство рекомендует соблюдать меры предосторожности: использовать репелленты, устанавливать противомоскитные сетки на дверях и окнах, применять надкроватные пологи и носить одежду с длинными рукавами и штанами для прикрытия кожи. При появлении симптомов после возвращения из таких стран необходимо своевременно обратиться к врачу.