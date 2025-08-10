Новый Ковид? Грозит ли России лихорадка чикунгунья из Китая

Власти страны принимают меры по борьбе с заболеванием, вводя строгие ограничения, напоминающие те, что применялись во время пандемии COVID-19, сообщает ИА DEITA.RU.
В провинции Гуандун, где проживает около 126 миллионов человек, вновь введены обязательное ношение масок и другие санитарные меры. Количество заболевших уже превысило 10 тысяч. Вирус, переносимый комарами, вызывает высокую температуру (до 40°C), сильные головные боли, тошноту, а также боли в мышцах и суставах.
Аптеки обязаны информировать о покупках лекарств для симптоматического облегчения. Возобновлены массовое тестирование, требования сообщать о недавних поездках и проводится регулярная дезинфекция зараженных районов. Также поступают сообщения о появлении нового коронавируса, предположительно завезенного из стран Индийского океана.
На данный момент там зарегистрировано более 50 тысяч случаев заражения. Симптомы включают высокую температуру, ломоту в суставах, сильные мышечные и головные боли, тошноту, сыпь и общую усталость. Проявляются они обычно через 4−8 дней после заражения.
Роспотребнадзор заявил, что ситуация с вспышкой чикунгуньи в провинции Гуандун находится под контролем. Специалисты подчеркнули, что вирус передается человеку через укусы кровососущих насекомых и не распространяется от человека к человеку.
«На территории Российской Федерации в настоящее время зарегистрированы только завозные случаи лихорадки чикунгунья, массовых локальных вспышек не зафиксировано. Однако риск завоза инфекции существует», — сообщили в Роспотребнадзоре.
Для защиты границы России с Китаем задействована система «Периметр», которая помогает выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний. В целях снижения риска заражения россиян, направляющихся в эндемичные по чикунгунье страны, ведомство рекомендует соблюдать меры предосторожности: использовать репелленты, устанавливать противомоскитные сетки на дверях и окнах, применять надкроватные пологи и носить одежду с длинными рукавами и штанами для прикрытия кожи. При появлении симптомов после возвращения из таких стран необходимо своевременно обратиться к врачу.