Японский вулкан Симмоэ выбросил столб пепла на высоту более 3 км

К северо-востоку от его кратера вулкана Симмоэ фиксируется падение мелких камней и пемзы.

Источник: Аргументы и факты

Вулкан Симмоэ, который расположен на японском острове Кюсю, выбросил столб пепла и дыма на высоту более 3 км, сообщил телеканал NHK.

На территории к северо-востоку от его кратера фиксируется падение мелких камней и пемзы. Опасная зона простирается на 14 км. Власти предупредили местное население об угрозе выброса лавы.

С конца июня в районе, где находится Симмоэ, регистрируются землетрясения.

Напомним, 10 августа на вулкане Ключевской в Камчатском крае произошёл выброс пепла на высоту до 10 км. Исполину присвоили «красный» код авиационной опасности. Жителей населённых пунктов Усть-Камчатского округа предупредили о возможном выпадении небольшого количества пепла.