Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 10 августа 2025:
1. Испытано на себе: Как жители Молдовы кредитуют «Молдовагаз».
2. ПАС готовится к проигрышу на парламентских выборах в Молдове: Результаты голосования могут быть отменены — премьер-министр Речан.
3. Зной не уходит из Молдовы: Такая жара аномальна для августа — что говорят синоптики.
4. В Кишиневе 83-летняя старушка продает на улице вещи из дома: «Выживаем только за счет того, что покупаем в магазинах продукты-»просрочку«со скидкой — это еще если повезет!».
5. Виноват Кремль: спикер Молдовы Гросу объяснил, почему он не высокомерный, а якобы «простой человек».
Судью, засадившую в тюрьму по сфабрикованному делу башкана Гагаузии, превращают в образ, символ, знамя: Власти осталось только рвы копать между жителями Молдовы, обустраивать нейтральную полосу и зону отчуждения.
Неправедным приговором Евгении Гуцул и Светлане Попан, как буром прошлись и рассекли еще те немногие, оставшиеся ниточки, которые крепят гражданское общество страны (далее…).
Кто такой TAITO и почему им пугают людей в Молдове: Полиция придумала новую форму «электоральной коррупции».
Наши бабушки и дедушки должны обладать крутыми телефонами, чтобы иметь честь поучаствовать в электоральной коррупции, придуманной властью (далее…).
Два удаления, куча голевых моментов, упорство и класс: В Кишиневе оргеевский «Милсами» в Лиге Конференций вдевятером обыграл «Виртус» из Сан-Марино.
В первом матче третьего квалификационного раунда ЛК «Милсами» на стадионе «Зимбру» вырвал победу со счетом 3:2 (далее…).