Екатеринбург вошел в число лидеров по числу электрозаправок

В Екатеринбурге за год количество заправок для электроавтомобилей выросло на 10%

Источник: Комсомольская правда

Екатеринбург вошел в топ-20 российских городов по количеству заправок для электроавтомобилей. За год число таких заправок увеличилось на 10%, сегодня в уральской столице действует 75 станций. Такие данные приводят аналитики 2ГИС.

По стране число электрозаправок за год выросло на 40%, превысив отметку в 6 тысяч станций. В лидерах — Москва (900 станций) и Санкт-Петербурге (330 станций).

В Екатеринбурге зарядка на 100 километров стоит 306 рублей, в Сочи — почти 400 рублей, в Санкт-Петербурге — 324 рубля, в Москве — 288 рублей.

Владельцы электрокаров предпочитают быстрые зарядки, мощность которых составляет от 25 до 100 киловатт.