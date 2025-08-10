Омичи столкнулись с длинными задержками авиарейсов утром 10 августа

По расписанию отправились только три рейса — в Баку, Москву (Домодедово) и Санкт-Петербург. Остальным пассажирам пришлось провести в зале ожидания от нескольких минут до четырёх часов.
Самолёт «Северного ветра» в Сочи должен был вылететь в 04:20, но отправился только в 05:28 — задержка составила 1 час 8 минут. Следом аналогичный рейс «Уральских авиалиний» в тот же город задержали на 3 часа 45 минут: вместо 04:30 вылет состоялся в 08:15.
Не избежал задержки и рейс в московский аэропорт Шереметьево. Борт «Победы» покинул Омск в 06:32 вместо 05:10 — задержка 1 час 22 минуты. После этого рейс в Баку вылетел по расписанию, но внутренние рейсы продолжили сдвигаться.
Второй рейс в Шереметьево задержали на 20 минут, а перелёт в Домодедово и Санкт-Петербург прошёл без изменений. Позже вылеты в Москву авиакомпаний S7 и «Аэрофлот» сдвинули на 45 и 20 минут соответственно.
Крупнейшая задержка за утро коснулась ещё одного рейса в Сочи — вместо 07:20 вылет перенесли на 12:00, что составит 4 часа 40 минут ожидания. Рейс в Новосибирск отложили всего на 10 минут: отправка состоится в 13:30 вместо 13:20.