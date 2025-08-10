«Коптевский маньяк» отсудил компенсацию за сканворды

«Коптевский маньяк» Сергей Застынчану взыскал компенсацию за несвоевременную доставку в колонию двух номеров сканвордов, пишет РИА Новости со ссылкой на документы суда.
Согласно документам, осужденный оформил подписку на выпуски одной из газет, первый номер вышел в апреле прошлого года, второй — в июне, однако в учреждение их направили лишь в сентябре.
Нарушение ответчиком сроков отправки подписных изданий причинило истцу моральный вред, выраженный в переживаниях и тревоге из-за отсутствия газеты в установленный период, указано в исковом заявлении.
Суд установил факт нарушения издательством Закона «О защите прав потребителей» и постановил взыскать компенсацию, включая возмещение морального вреда, на общую сумму 2 846 рублей.
Сергея Застынчану, уроженца Молдавии, известного как «коптевский маньяк», приговорили в 2005 году в Москве к пожизненному лишению свободы за убийство четырех женщин и серию разбойных нападений.