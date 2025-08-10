Курьеры в Пермском крае могут заработать 340 тысяч рублей в месяц

В Пермском крае работодатели готовы платить водителям-курьерам на личном грузовом авто от 235 до 340 тысяч рублей. Об этом в разговоре о ключевых показателях рынка курьерских вакансий за второй квартал этого года сообщила изданию «Звезда» директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая.
Сидлецкая также отметила, что зарплата курьера в регионе составила 125,3 тыс. рублей. Это на 21% выше показателя за аналогичный период 2024 года. Максимальная медианная зарплата за месяц наблюдалась в июне и составила 140,6 тыс. рублей.
Кроме зарплат, растет и спрос. Во втором квартале этого года работодатели открыли 650 вакансий курьеров. Это на 62 процента больше, чем в тот же отрезок прошлого года.