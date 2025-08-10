Российские военные взяли в плен 23-летнего наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Вьетнама. Об этом в воскресенье, 10 августа, сообщили представители российских силовых структур.
Сообщается, что пленный находится в нормальном состоянии.
У вьетнамца обнаружили шеврон четвертого интернационального легиона ВСУ, в который набирают наемников из разных стран. По его словам, он единственный, кто выжил после удара российской армии по позициям подразделения.
— 23 года парню, юго-восточный азиат. Состояние нормальное, — цитирует силовиков ТАСС.
Российский посол в Колумбии Николай Тавдумадзе ранее заявил, что поток колумбийских наемников, вступающих в ряды украинской армии, по-прежнему остается значительным. По его словам, украинские спецслужбы вербуют бойцов через свои дипломатические представительства.
Также стало известно, что двое солдат, входящих в российскую группировку «Восток», ликвидировали двух иностранных наемников, воюющих в рядах ВСУ, в ножевом бою. Случай произошел в населенном пункте Ялта Донецкой Народной Республики.