Исполнительное производство комика Семена Слепакова* закрыто

Исполнительное производство в отношении комика и музыканта Семена Слепакова* (признан в РФ иноагентом) закрыто после погашения им задолженности по делу о нарушении правил деятельности иноагента. Это следует из судебных материалов, с которыми ознакомился ТАСС.
В документе отмечается, что Слепаков* оплатил имеющуюся задолженность. В связи с этим исполнительное производство закрыто.
Ранее сообщалось, что судебные приставы открыли исполнительное производство о взыскании со Слепакова* задолженности по делу о нарушении правил деятельности иноагента. Таганским судом он признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ, ему назначен штраф в 30 тыс. рублей. В установленный срок он не был оплачен. В связи с этим было открыто исполнительное производство.
Минюст внес Слепакова* в реестр иноагентов 14 апреля 2023 года. На сайте министерства уточняется, что комик получал поддержку от иностранных источников, выступал против специальной военной операции, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно высказывался в отношении россиян.
* признан в РФ иноагентом.
