Исполнительное производство комика Семена Слепакова* закрыто

Ранее сообщалось, что судебные приставы открыли исполнительное производство о взыскании со Слепакова* задолженности по делу о нарушении правил деятельности иноагента. Таганским судом он признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ, ему назначен штраф в 30 тыс. рублей. В установленный срок он не был оплачен. В связи с этим было открыто исполнительное производство.