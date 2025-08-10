Бренды Хабаровского края поборются за федеральный миллиард

В Хабаровском крае подвели итоги конкурса муниципальных практик по формированию территориального бренда, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В номинации «Повышение узнаваемости муниципальных образований» в категории «Городские поселения» победил проект «Золото Умальты» из Чегдомына, второе место занял «Амурский лиман» из Николаевска-на-Амуре.
Среди сельских поселений лучшим признан бренд «Корсаковский берег». Победители представят регион на федеральном этапе конкурса в октябре.
Призовой фонд составит 1 млрд рублей. Лауреаты получат денежные премии, знаки отличия, дипломы Правительства России, а их проекты включат в сборник лучших практик.