Бренды Хабаровского края поборются за федеральный миллиард

Победителей ждут денежные призы, знаки отличия и участие в федеральном этапе конкурса.

Источник: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае подвели итоги конкурса муниципальных практик по формированию территориального бренда, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В номинации «Повышение узнаваемости муниципальных образований» в категории «Городские поселения» победил проект «Золото Умальты» из Чегдомына, второе место занял «Амурский лиман» из Николаевска-на-Амуре.

Среди сельских поселений лучшим признан бренд «Корсаковский берег». Победители представят регион на федеральном этапе конкурса в октябре.

Призовой фонд составит 1 млрд рублей. Лауреаты получат денежные премии, знаки отличия, дипломы Правительства России, а их проекты включат в сборник лучших практик.