Turkish Airlines не загрузила 730 мест багажа на рейсах из Антальи во Внуково

Ранее Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск рейсов в столичном аэропорту Домодедово в целях обеспечения безопасности полетов. Тогда же полеты ограничили еще в шести городах России: авиагавани Владикавказа, Казани, Калуги, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска временно не принимали и не выпускали воздушные судна.