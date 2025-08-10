Turkish Airlines не загрузила 730 мест багажа на рейсах из Антальи во Внуково

Авиакомпания Turkish Airlines не загрузила 730 мест багажа на пяти рейсах из Антальи во Внуково. Об этом в воскресенье, 10 августа, сообщила пресс-служба аэропорта Внуково.
В аэропорту сообщили, что Turkish Airlines извинилась за неудобства и направила багаж рейсом TK419 из Стамбула.
Во Внуково рекомендуют следить за обновлениями и обращаться в службу розыска багажа для уточнения информации.
— К сожалению, в аэропорту вылета не загружено на рейсы: ТК-3050 — 163 места багажа, ТК-211 — 109 мест багажа, ТК-3002 — 139 мест багажа, ТК-3160 — 149 мест багажа, ТК-3038 — 170 мест багажа, — говорится в сообщении.
Сообщается, что в аэропорту Калининграда Храброво отменили три рейса и задержали еще 22. По данным прокуратуры, задерживались рейсы в Санкт-Петербург, Уфу, Казань, Москву и Екатеринбург.
Ранее Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск рейсов в столичном аэропорту Домодедово в целях обеспечения безопасности полетов. Тогда же полеты ограничили еще в шести городах России: авиагавани Владикавказа, Казани, Калуги, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска временно не принимали и не выпускали воздушные судна.