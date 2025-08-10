Россиянам объяснили, что выбрать летом — дезодорант или антиперспирант

Лебедева также поделилась несколькими советами по использованию антиперспирантов. Наносить их следует только на сухую кожу, лучше всего после душа или перед сном. Кроме того, стоит избегать использования сразу после бритья, чтобы не вызвать раздражение кожи. Наконец, важно проверять срок годности продукта, так как просроченные средства могут терять эффективность и вызывать дискомфорт.