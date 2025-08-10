Администрация Иркутска опубликовала десятую серию проекта «ПроИркутск»

Десятым гидом проекта стал главный врач Иркутской областной детской клинической больницы Юрий Козлов. В своей серии, вышедшей 10 августа, он рассказал про комплекс Базановского воспитательного дома с родильным отделением на улице Свердлова, 14, в котором теперь сейчас находится клиника глазных болезней.