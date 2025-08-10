Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Администрация Иркутска опубликовала десятую серию проекта «ПроИркутск»

Десятым гидом проекта стал главный врач Иркутской областной детской клинической больницы Юрий Козлов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В столице Приангарья стартовал медиапроект «ПроИркутск», организованный администрацией города. Этот сериал рассказывает об истории, людях и событиях, которые сформировали облик Иркутска. Каждая серия проекта представляет собой увлекательное путешествие по туристическому маршруту «Зеленая линия», охватывая ключевые достопримечательности города.

Новый эпизод выходит каждое августовское утро в 8:00, открывая зрителям неизвестные грани Иркутска. В роли гидов выступают известные иркутяне, каждый из которых привносит свой уникальный взгляд и знания.

Десятым гидом проекта стал главный врач Иркутской областной детской клинической больницы Юрий Козлов. В своей серии, вышедшей 10 августа, он рассказал про комплекс Базановского воспитательного дома с родильным отделением на улице Свердлова, 14, в котором теперь сейчас находится клиника глазных болезней.

— Здание построили в романском стиле в 1880—1883 годах. В приют принимались дети не старше года, родители которых не могли содержать. Позднее воспитанников передавали в благонадежным людям, — пояснили в пресс-службе администрации.

Одиннадцатая серия проекта выйдет уже завтра и продолжит знакомить зрителей с историей и культурой Иркутска.