Продают даже детям: что такое кофейный снюс и чем он опасен

Если, например, ребенок изначально был не в очень хорошей физической форме, часто переживал, мало спал, то организм намеренно вводит его в состояние покоя для восстановления сил и гормонов стресса. Если попытаться быстро «проснуться», организм «спасибо» не скажет. Со временем у пациента возникает привычка, избавиться от которой, увы, очень сложно. Врачи считают, что в некоторых случаях увлечение может приводить даже к инвалидности и летальному исходу.