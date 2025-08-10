Ричмонд
Пять БПЛА ликвидировали прошедшей ночью в Ростовской области

В Минобороны России уточнили данные по сбитым на Дону беспилотникам.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области за период с 20 часов 9 августа до 6:10 утра 10 августа ликвидировали пять БПЛА. Об этом говорится в телеграм-канале Минобороны России.

По информации военного ведомства, силы ПВО уничтожили беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

По данным врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, воздушную атаку в течение ночи отразили в Миллеровском и Чертковском районах Дона. В городе Миллерово в нескольких частных домах оказались выбиты стекла, был поврежден забор. Пострадавших нет.

