Пять БПЛА ликвидировали прошедшей ночью в Ростовской области

В Ростовской области за период с 20 часов 9 августа до 6:10 утра 10 августа ликвидировали пять БПЛА. Об этом говорится в телеграм-канале Минобороны России.
По информации военного ведомства, силы ПВО уничтожили беспилотные летательные аппараты самолетного типа.
По данным врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, воздушную атаку в течение ночи отразили в Миллеровском и Чертковском районах Дона. В городе Миллерово в нескольких частных домах оказались выбиты стекла, был поврежден забор. Пострадавших нет.
