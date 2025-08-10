Дело о смерти младенца под Красноярском прекращено из-за отсутствия признаков преступления.
Уголовное дело о смерти грудного ребенка в семье Виноградовых (Красноярский край) прекращено за отсутствием состава преступления. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. Речь идет о семье, где в сентябре 2024 года от отравления дихлофосом трагически погибли четверо детей.
В феврале 2025 года в этой же семье из поселка Красная Сопка Назаровского района умер трехмесячный младенец. Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Как сообщается, следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю завершено расследование уголовного дела по факту смерти трехмесячного ребенка. Фактов совершения в отношении ребенка противоправных действий не установлено, дело прекращено за отсутствием события преступления.
В ведомстве уточнили, что смерть ребенка носила ненасильственный характер и наступила вследствие механической асфиксии из-за закрытия дыхательных путей содержимым желудка.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.