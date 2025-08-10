Дело о смерти младенца под Красноярском прекращено

Уголовное дело о смерти грудного ребенка в семье Виноградовых (Красноярский край) прекращено за отсутствием состава преступления. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. Речь идет о семье, где в сентябре 2024 года от отравления дихлофосом трагически погибли четверо детей.