Авиакомпания Turkish Airlines не загрузила 730 мест багажа на рейсах во Внуково

Ранее пассажиры Turkish Airlines уже сталкивались с массовыми задержками и повреждением багажа при возвращении из Турции в Россию. Чемоданы часто оставались в Турции и доставлялись отдельными рейсами спустя несколько дней, что связано с изменениями в расписании и необходимостью освобождать место для дополнительного топлива.