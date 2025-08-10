Ричмонд
Авиакомпания Turkish Airlines не загрузила 730 мест багажа на рейсах во Внуково

Багаж будет дослан рейсом из через Стамбул, сообщили в аэропорту.

«К сожалению, в аэропорту вылета не загружено на рейсы: ТК-3050 — 163 места багажа; ТК-211 — 109 мест багажа; ТК-3002 — 139 мест багажа; ТК-3160 — 149 мест багажа; ТК-3038 — 170 мест багажа», — указано в telegram-канале аэропорта Внуково. Также заявлено, что авиакомпания организовала досылку багажа другим рейсом из Стамбула.

Ранее пассажиры Turkish Airlines уже сталкивались с массовыми задержками и повреждением багажа при возвращении из Турции в Россию. Чемоданы часто оставались в Турции и доставлялись отдельными рейсами спустя несколько дней, что связано с изменениями в расписании и необходимостью освобождать место для дополнительного топлива.