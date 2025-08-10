Жители Новосибирска посчитали, на сколько выросла коммуналка в июле 2025

В первой половине августа жители Новосибирска начали получать новые счета за коммунальные услуги. В платежках отразились изменения тарифов, вступившие в силу с 1 июля. Весь регион ощутил увеличение цен, однако темпы роста варьируются в зависимости от муниципалитетов. Об этом сообщает издание Infopro54.
Согласно постановлению губернатора Новосибирской области, максимальный уровень повышения тарифов установлен на уровне 13,5%. В среднем по области ожидается рост на 12%. Местные жители делятся своими впечатлениями о новых суммах в квитанциях.
Одна из жительниц Искитимского района отметила: «Отопление подорожало значительно — с 2014 до 2213 рублей. В итоге мои ежемесячные расходы на коммуналку увеличились почти на 400 рублей».
Разница в тарифах между областным центром и районами заметна. В одном из районов за отопление выставили счет в 1838 рублей, тогда как в июне эта сумма составляла 1677 рублей.
По словам местного жителя Сергея, «счета на вывоз мусора также возросли — с 346 до 366 рублей, и в целом расходы увеличились на 350−400 рублей». Мужчина также выразил недоумение по поводу сообщений о снижении тарифов, которые, по его мнению, не отражаются на реальных платежах.