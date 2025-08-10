Где пройдет звездопад Персеиды в августе 2025: даты, время, условия для наблюдения, пик потока

И, наконец, просто расслабьтесь. Персеиды — это долгий марафон, а не спринт. Поток может подарить и 10 метеоров за минуту, и паузу в несколько минут без единой вспышки. Но именно в такие паузы небо часто готовит самый яркий болид — тот самый, который вы будете вспоминать потом весь год.