Пермский тракт перекрыли из-за марафона «Европа — Азия»

На западном выезде из Екатеринбурга 10 августа с 7 до 12 часов перекрыли Пермский тракт. Ограничения действуют на трассе Р-242 с 343 по 352 километр в связи с проведением ежегодного легкоатлетического марафона «Европа — Азия».
По данным Уралуправтодора, объехать перекрытый участок можно через Объездную дорогу Екатеринбурга: съезд находится на 352 километре Московского тракта с выездом на федеральную трассу через Старые Решеты на 337 километре дороги.
Отметим, что в марафоне «Европа — Азия» принимают участие около 6 тысяч жителей Екатеринбурга.