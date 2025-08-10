Пермский тракт перекрыли из-за марафона «Европа — Азия»

На западном выезде из Екатеринбурга 10 августа с 7 до 12 часов перекрыли Пермский тракт. Ограничения действуют на трассе Р-242 с 343 по 352 километр в связи с проведением ежегодного легкоатлетического марафона «Европа — Азия».