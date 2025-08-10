Ричмонд
Пермский тракт перекрыли из-за марафона «Европа — Азия»

Ограничения действуют до 12 часов 10 августа.

Источник: Комсомольская правда

На западном выезде из Екатеринбурга 10 августа с 7 до 12 часов перекрыли Пермский тракт. Ограничения действуют на трассе Р-242 с 343 по 352 километр в связи с проведением ежегодного легкоатлетического марафона «Европа — Азия».

По данным Уралуправтодора, объехать перекрытый участок можно через Объездную дорогу Екатеринбурга: съезд находится на 352 километре Московского тракта с выездом на федеральную трассу через Старые Решеты на 337 километре дороги.

Отметим, что в марафоне «Европа — Азия» принимают участие около 6 тысяч жителей Екатеринбурга.