Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Улицу в центре Минска перекроют в воскресенье

Столичная Госавтоинспекция предупредила о некоторых изменениях движения по дорожно-уличной сети города.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 10 авг — Sputnik. Участок улицы Интернациональной в столице перекроют днем в воскресенье, сообщило УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

На отрезке от улицы Энгельса до улицы Янки Купалы ограничат движение всех видов транспорта С 14:00 10 августа до 06:00 11 августа.

«Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать данную информацию при выборе маршрута», — отметили в ГАИ.

Кроме того, дорожная милиция сообщила об изменениях, которые сделаны на перекрестке проспекта Дзержинского и улицы Чюрлениса.

«Раньше с проспекта Дзержинского можно было повернуть на улицу Чюрлениса и развернуться на этом перекрестке. Новая схема движения разрешает только прямой проезд и поворот направо на проспект Любимова», — предупредила Госавтоинспекция.

Новая схема движения устроена, чтобы повысить в этом месте уровень безопасности и увеличить пропускную способности проспектов Дзержинского и Любимова.

Теперь, что попасть на Чюрлениса, предусмотрены два варианта. Первый: ехать по проспекту Дзержинского, затем — съезд на улицу Алибегова, а потом — по улицам Семашко, Каролинской и Чюрлениса. Второй вариант: двигаться по Дзержинского прямо с разворотом на пересечении с улицей Космонавтов.