Улицу в центре Минска перекроют в воскресенье

МИНСК, 10 авг — Sputnik. Участок улицы Интернациональной в столице перекроют днем в воскресенье, сообщило УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
На отрезке от улицы Энгельса до улицы Янки Купалы ограничат движение всех видов транспорта С 14:00 10 августа до 06:00 11 августа.
«Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать данную информацию при выборе маршрута», — отметили в ГАИ.
Кроме того, дорожная милиция сообщила об изменениях, которые сделаны на перекрестке проспекта Дзержинского и улицы Чюрлениса.
«Раньше с проспекта Дзержинского можно было повернуть на улицу Чюрлениса и развернуться на этом перекрестке. Новая схема движения разрешает только прямой проезд и поворот направо на проспект Любимова», — предупредила Госавтоинспекция.
Новая схема движения устроена, чтобы повысить в этом месте уровень безопасности и увеличить пропускную способности проспектов Дзержинского и Любимова.
Теперь, что попасть на Чюрлениса, предусмотрены два варианта. Первый: ехать по проспекту Дзержинского, затем — съезд на улицу Алибегова, а потом — по улицам Семашко, Каролинской и Чюрлениса. Второй вариант: двигаться по Дзержинского прямо с разворотом на пересечении с улицей Космонавтов.