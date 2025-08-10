В МВД предупредили о мошеннических QR-кодах

Чтобы избежать мошенничества, рекомендуют проверять источник кода, не сканировать его из сомнительных мест и обращать внимание на адрес ссылки, который отображается перед переходом. Не следует вводить личные и банковские данные без необходимости, а приложения устанавливать только из официальных магазинов.