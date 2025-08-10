В МВД предупредили о мошеннических QR-кодах

Мошенники размещают в общественных местах поддельные QR-коды, сканирование которых приводит к переводу денег на их счета. Об этом в воскресенье, 10 августа, рассказали в пресс-службе МВД России.
Чтобы избежать мошенничества, рекомендуют проверять источник кода, не сканировать его из сомнительных мест и обращать внимание на адрес ссылки, который отображается перед переходом. Не следует вводить личные и банковские данные без необходимости, а приложения устанавливать только из официальных магазинов.
Также в ведомстве советуют использовать антивирусы и защищенные программы для сканирования QR-кодов.
— Пользователь сканирует код, думая, что он ведет к акции или скидке, но вместо этого автоматически переводит деньги на счет мошенника, — цитирует пресс-службу МВД ТАСС.
Ранее в ведомстве рассказали, что мошенники прячут фишинговые ссылки в файлах «субтитров» или «ИИ-переводчиков» для пиратских фильмов, которые предлагают скачать на фейковых сайтах или в Telegram-каналах.
Стало известно, что после контакта с мошенниками существует «золотой час», в течение которого можно минимизировать последствия. За это время необходимо оперативно сменить пароль, код доступа в банковский сервис и заморозить банковские карты и счета.