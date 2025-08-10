Участок проспекта Жумабаева в Астане будет перекрыт до 20 августа

«Информируем жителей и гостей города о проведении работ по ремонту дорожного полотна по проспекту М. Жумабаева на участке от улицы К. Мунайтпасова до проспекта Б. Момышулы. В связи с этим, с 11 по 20 августа движение на участке будет частично перекрыто. При этом движение автотранспортных средств будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон», — говорится в сообщении.