Участок проспекта Жумабаева в Астане будет перекрыт до 20 августа

Движение будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон.

Источник: pixabay.com

До 20 августа частично перекроют участок проспекта Жумабаева в Астане, передает BAQ.KZ.

Как сообщает управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города, будут проводиться работы по ремонту дорожного полотна.

«Информируем жителей и гостей города о проведении работ по ремонту дорожного полотна по проспекту М. Жумабаева на участке от улицы К. Мунайтпасова до проспекта Б. Момышулы. В связи с этим, с 11 по 20 августа движение на участке будет частично перекрыто. При этом движение автотранспортных средств будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон», — говорится в сообщении.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств на месте установят временные дорожные знаки и указатели.