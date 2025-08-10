Ричмонд
Исполнительное производство артиста Слепакова закрыли

В судебных материалах указывается, что комик оплатил имеющуюся задолженность.

Источник: Аргументы и факты

Исполнительное производство в отношении комика и музыканта Семёна Слепакова* закрыто после погашения им задолженности по делу о нарушении правил деятельности иноагентов.

Согласно материалам суда, Слепаков* полностью оплатил необходимую сумму. В связи с исполнением обязательств производство прекращено.

Ранее сообщалось, что в отношении артиста было возбуждено исполнительное производство из-за неуплаты штрафа. Таганский районный суд признал Слепакова* виновным в нарушении части 4 статьи 19.34 КоАП РФ. Ему был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей, который не был оплачен в установленный срок, что и привело к открытию дела у судебных приставов.

Ранее артист раскрыл результаты ДНК-теста, согласно которому он является на 100% евреем.

* Признан в РФ иностранным агентом.