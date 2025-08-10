Исполнительное производство артиста Слепакова закрыли

Ранее сообщалось, что в отношении артиста было возбуждено исполнительное производство из-за неуплаты штрафа. Таганский районный суд признал Слепакова* виновным в нарушении части 4 статьи 19.34 КоАП РФ. Ему был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей, который не был оплачен в установленный срок, что и привело к открытию дела у судебных приставов.