Жителей Хабаровского края приглашают участвовать в марафоне «Выходи за меня»

До 8 октября проходит всероссийский марафон «Выходи за меня», в котором могут принять участие пары со всего Хабаровского края. Проект предлагает влюбленным поделиться историей момента, когда они поняли, что хотят создать семью. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Участвовать могут как планирующие свадьбу, так и уже расписанные пары, включая тех, кто подал заявление в ЗАГС через Госуслуги (эта возможность появилась благодаря нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства»).
Для участия нужно опубликовать пост с историей знакомства во «ВКонтакте», добавить хэштеги #ВыходиЗаМеня и #Госуслуги и подписаться на сообщество Госуслуг.
Главный приз — путешествие по России для двоих. Также лучшие истории опубликуют на сайте выходизаменя.рф.
В 2024 году в марафоне участвовали 660 пар, а сервисом онлайн-подачи заявлений в ЗАГС воспользовались уже 2,3 миллиона россиян. Организаторы — АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Минцифры.