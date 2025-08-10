Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей Хабаровского края приглашают участвовать в марафоне «Выходи за меня»

Главный приз — путешествие по России для двоих.

Источник: Комсомольская правда

До 8 октября проходит всероссийский марафон «Выходи за меня», в котором могут принять участие пары со всего Хабаровского края. Проект предлагает влюбленным поделиться историей момента, когда они поняли, что хотят создать семью. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Участвовать могут как планирующие свадьбу, так и уже расписанные пары, включая тех, кто подал заявление в ЗАГС через Госуслуги (эта возможность появилась благодаря нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства»).

Для участия нужно опубликовать пост с историей знакомства во «ВКонтакте», добавить хэштеги #ВыходиЗаМеня и #Госуслуги и подписаться на сообщество Госуслуг.

Главный приз — путешествие по России для двоих. Также лучшие истории опубликуют на сайте выходизаменя.рф.

В 2024 году в марафоне участвовали 660 пар, а сервисом онлайн-подачи заявлений в ЗАГС воспользовались уже 2,3 миллиона россиян. Организаторы — АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Минцифры.