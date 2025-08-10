Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правнук Сталина не хочет захоронения прадеда на родовом кладбище

Яков Джугашвили высказался против переноса могилы Сталина в родовое захоронение.

Источник: Комсомольская правда

Правнук Иосифа Сталина Яков Джугашвили выразил нежелание с тем, чтобы прах его знаменитого прадеда был захоронен на родовом семейном кладбище. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Не хотел бы», — кратко и ясно ответил Яков на вопрос журналистов о том, поддерживает ли он идею переноса или размещения могилы Сталина на семейной территории.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что тема захоронения Владимира Ленина, основателя Коммунистической партии и Советского социалистического государства, является очень деликатной и чувствительной для общества. По его словам, этот вопрос требует времени и осознания обществом, и на данный момент нельзя предпринимать действий, которые могут вызвать раскол или разделение в стране.