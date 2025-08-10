Правнук Сталина не хочет захоронения прадеда на родовом кладбище

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что тема захоронения Владимира Ленина, основателя Коммунистической партии и Советского социалистического государства, является очень деликатной и чувствительной для общества. По его словам, этот вопрос требует времени и осознания обществом, и на данный момент нельзя предпринимать действий, которые могут вызвать раскол или разделение в стране.