На Крымском мосту скопилось более тысячи автомобилей

Время ожидания в очереди составляет более трех часов, указано в telegram-канале.
На досмотр на Крымском мосту со стороны Тамани стоят 1130 автомобилей. Об этом сообщили в официальном telegram-канале, освещающем оперативную обстановку на объекте.
«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1130 транспортных средств», — указано в сообщении. По информации, время ожидания составляет более трех часов. Тем временем, со стороны Керчи очереди на досмотр нет.
Ранее, в конце июля, на Крымском мосту уже фиксировались большие очереди: тогда на досмотр со стороны Тамани ожидали 995 автомобилей, а время ожидания составляло около трех часов. Позднее количество машин в очереди снижалось до 424, а среднее время ожидания составляло примерно два часа. Со стороны Керчи и ранее, и сейчас движение осуществляется без задержек.