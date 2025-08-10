На Крымском мосту скопилось более тысячи автомобилей

Ранее, в конце июля, на Крымском мосту уже фиксировались большие очереди: тогда на досмотр со стороны Тамани ожидали 995 автомобилей, а время ожидания составляло около трех часов. Позднее количество машин в очереди снижалось до 424, а среднее время ожидания составляло примерно два часа. Со стороны Керчи и ранее, и сейчас движение осуществляется без задержек.