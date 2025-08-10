Британские ученые доказали, что хроническая усталость передается по наследству

Причины МЭ/СХУ остаются неизвестными, диагностика и лечение отсутствуют. По оценкам врачей, от этого состояния страдают около 67 миллионов человек в мире. Новое исследование не приведет к созданию тестов или лекарств, но позволит глубже понять природу заболевания, передает Reuters.