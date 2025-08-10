Британские ученые доказали, что хроническая усталость передается по наследству

Ученые Эдинбургского университета обнаружили различия в ДНК людей с синдромом хронической усталости. Данное открытие опровергает теорию о том, что хроническая усталость вызывается психологическим состоянием или ленью. Исследование опубликовало агентство Reuters.
Исследователи выявили восемь участков генетического кода, отличающихся у людей с миалгическим энцефаломиелитом/синдромом хронической усталости (МЭ/СХУ) по сравнению со здоровыми добровольцами.
Обладатели этих генов чаще сообщали о проблемах с иммунной или нервной системой, а симптомы хронической усталости у них проявлялись после инфекций или хронических болей.
Причины МЭ/СХУ остаются неизвестными, диагностика и лечение отсутствуют. По оценкам врачей, от этого состояния страдают около 67 миллионов человек в мире. Новое исследование не приведет к созданию тестов или лекарств, но позволит глубже понять природу заболевания, передает Reuters.
Люди, которые испытывают хроническую усталость или постоянную сонливость, должны незамедлительно обратиться к врачу, сообщил терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин. По его словам, это может сигнализировать о других серьезных проблемах.