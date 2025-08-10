715 судоводителей аттестовали в Иркутской области с начала этого года

В Иркутской области аттестовали 715 судоводителей с начала 2025 года. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МЧС России по региону, у желающих получить права на управление маломерными судами, определяли способность безопасного вождения.
— Экзамен состоит из двух частей. Теоретическая часть проверяет знание правил лоции, навигации и судовождения. Практическая часть включает отработку маневров, а также понимание значения плавучих и береговых навигационных знаков, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Аттестацию проводят Иркутске, Ангарском городском округе, Усолье-Сибирском, Братске, Бохане, Железногорске, Киренске, Нижнеудинске, Нукутах, Тайшете, Тулуне, Усть-Илимске, Усть-Куте, Усть-Уде, Чуне и других населенных пунктах. Всего экзамен прошли 715 человек.