Позиции батальона ВСУ в районе Синельниково могут попасть в окружение

Ранее в силовых структурах сообщали, что командование ВСУ начало вывод основных подразделений 57-й бригады с позиций у Синельниково для пополнения других направлений. Также отмечалось, что в районе села фиксируются десятки раненых украинских военнослужащих. Командование не предпринимает попыток их эвакуировать.