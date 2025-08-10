Позиции 249-го батальона 127-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ западнее Синельниково в Харьковской области могут оказаться в окружении. Об этом сообщили в силовых структурах РФ.
«На этом участке украинское командование фактически отправило 249-й батальон 127-й отдельной бригады теробороны на уничтожение. После вывода части подразделений 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ позиции батальона могут быть вскоре окружены», — говорится в сообщении.
Отмечается, что соединения сил «Север» продвинулись на 300 метров в лесистой местности западнее Синельниково и заняли ранее удерживаемые противником позиции.
Ранее в силовых структурах сообщали, что командование ВСУ начало вывод основных подразделений 57-й бригады с позиций у Синельниково для пополнения других направлений. Также отмечалось, что в районе села фиксируются десятки раненых украинских военнослужащих. Командование не предпринимает попыток их эвакуировать.
Накануне сообщалось, что ВС РФ загоняют находящиеся в Константиновке подразделения ВСУ в огневое кольцо.