В МВД предупредили о уловке с QR-кодами

Чтобы избежать участи жертвы, в МВД советуют проверять происхождение QR-кода, не сканировать коды из ненадежных источников, контролировать конечный адрес ссылки (многие приложения отображают URL перед переходом). Также необходимо избегать ввода конфиденциальных данных без необходимости, особенно банковских реквизитов, и не загружать приложения через QR-коды, а устанавливать исключительно из официальных магазинов.