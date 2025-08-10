В МВД предупредили о уловке с QR-кодами

Мошенники массово размещают в общественных местах фальшивые QR-коды: сканирование автоматически переводит средства на счета злоумышленников. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД РФ, отвечая на запрос агентства.
Так, пользователь сканирует код в ожидании акции или скидки, однако операция автоматически направляет деньги на счет мошенника, пояснили в пресс-центре. В ведомстве акцентировали, что подобные QR-коды активно распространяются в зонах общего доступа.
Чтобы избежать участи жертвы, в МВД советуют проверять происхождение QR-кода, не сканировать коды из ненадежных источников, контролировать конечный адрес ссылки (многие приложения отображают URL перед переходом). Также необходимо избегать ввода конфиденциальных данных без необходимости, особенно банковских реквизитов, и не загружать приложения через QR-коды, а устанавливать исключительно из официальных магазинов.
Пользователям также рекомендовано применять антивирусные программы и защищенные приложения для распознавания QR-кодов.
Читайте материал по теме: Мошенники нашли новый способ красть деньги у студентов.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.