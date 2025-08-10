В Красноярске из-за затяжного дождя на правом берегу отключили свет

В Красноярске наблюдаются аварийные отключения электричества из-за дождя.
По данным портала 005, на правом берегу аварийное отключение электричества произошло в нескольких домах на Вавилова, Вузовском, транзитной, Шелковой, Павлова, пр. Красноярский рабочий.
Также электричества нет на улицах Матросова, Семафорная, Свердловская, Парашютная, Гладкова, Полтавская, 60 лет октября. Причина выясняется.
«Оперативные бригады энергоснабжающих организаций работают на местах. Где возможно — уже идёт восстановление электроснабжения, в сложных случаях ведётся поиск повреждений и просушка оборудования», — отметил депутат ЗС Илья Зайцев.
Добавим, что 10 августа в Красноярске весь день льет дождь.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске предсказали дождливую рабочую неделю.