«От Владивостока до Калининграда»: задержки рейсов в российских аэропортах 10 августа 2025, табло

В воскресенье, 10 августа 2025 года, в большинстве российских аэропортов наблюдаются массовые задержки и отмены рейсов. Ситуация затронула как столичные авиаузлы, так и региональные воздушные гавани. Особенно серьезные сбои зафиксированы в московских аэропортах и на южных направлениях. Основная причина — временные ограничения на полеты в ряде регионов и сложная метеорологическая обстановка. Подробнее в материале URA.RU.