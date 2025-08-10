В Омске появилось уникальное оборудования для проведения хирургических операций

«Конструктивная особенность нашего нового аппарат “С-дуга”, позволяет мгновенно получить изображение оперируемой области под любым нужным углом, не меняя положения пациента. Это важно при сложных операциях на костях, суставах и сосудах, где точность измеряется миллиметрами. Вся информация в высоком качестве выводится на монитор, что помогает хирургам быстрее и увереннее принимать решения, что напрямую влияет на успех операции», — поделился своим впечатлением от новинки главный врач БСМП № 2 Олег Попов.