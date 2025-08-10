В Омске появилось уникальное оборудования для проведения хирургических операций

Операционный блок БСМП № 2 пополнился высокотехнологичным оборудованием — мобильным рентгеновским аппаратом «С-дуга». Оборудование позволит успешнее проводить операции травматологического, урологического нейрохирургического профиля, сообщает пресс-служба минздрава Омской области.
Оборудование, которое идеально подходит для проведения сложных хирургических процедур и диагностических исследований, стало важным приобретением для омской медицины.
«Конструктивная особенность нашего нового аппарат “С-дуга”, позволяет мгновенно получить изображение оперируемой области под любым нужным углом, не меняя положения пациента. Это важно при сложных операциях на костях, суставах и сосудах, где точность измеряется миллиметрами. Вся информация в высоком качестве выводится на монитор, что помогает хирургам быстрее и увереннее принимать решения, что напрямую влияет на успех операции», — поделился своим впечатлением от новинки главный врач БСМП № 2 Олег Попов.
Кстати, в медицинских кругах аппарат «С-дуга» получил неформальное прозвище «Глаза хирурга», так как он позволяет видеть внутренние структуры организма в режиме реального времени прямо во время операции. Также специалисты отмечают его уникальную мобильность — это очень важное качество в условиях операционных залов, где одновременно работает множество аппаратов.