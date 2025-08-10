Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске появилось уникальное оборудования для проведения хирургических операций

Мобильный рентгеновский аппарат «С-дуга», который врачи неформально называют «глаза хирурга», появился в операционном блоке омской БСМП № 2.

Источник: Комсомольская правда

Операционный блок БСМП № 2 пополнился высокотехнологичным оборудованием — мобильным рентгеновским аппаратом «С-дуга». Оборудование позволит успешнее проводить операции травматологического, урологического нейрохирургического профиля, сообщает пресс-служба минздрава Омской области.

Оборудование, которое идеально подходит для проведения сложных хирургических процедур и диагностических исследований, стало важным приобретением для омской медицины.

«Конструктивная особенность нашего нового аппарат “С-дуга”, позволяет мгновенно получить изображение оперируемой области под любым нужным углом, не меняя положения пациента. Это важно при сложных операциях на костях, суставах и сосудах, где точность измеряется миллиметрами. Вся информация в высоком качестве выводится на монитор, что помогает хирургам быстрее и увереннее принимать решения, что напрямую влияет на успех операции», — поделился своим впечатлением от новинки главный врач БСМП № 2 Олег Попов.

Кстати, в медицинских кругах аппарат «С-дуга» получил неформальное прозвище «Глаза хирурга», так как он позволяет видеть внутренние структуры организма в режиме реального времени прямо во время операции. Также специалисты отмечают его уникальную мобильность — это очень важное качество в условиях операционных залов, где одновременно работает множество аппаратов.