Силовики рассказали, как чувствует себя оставшийся без руки 23-летний наёмник из Вьетнама

Состояние задержанного удовлетворительное, он не испытывает серьёзных проблем со здоровьем. Молодой наёмник признался, что стал последним выжившим после удара по позициям его отряда.
Российское Министерство обороны пока не давало официальных комментариев по этому случаю. Тем не менее, факт присутствия бойцов из Юго-Восточной Азии в рядах иностранных подразделений ВСУ подтверждается, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Ранее Life.ru рассказывал о том самом наёмнике. Он был единственным, кто выжил после удара ВС РФ по бункеру ВСУ неподалёку от Красного Лимана. Хотя ему и посчастливилось выжить, он был тяжело ранен в ходе обстрела. Кажется, ему оторвало руку.