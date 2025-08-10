Силовики рассказали, как чувствует себя оставшийся без руки 23-летний наёмник из Вьетнама

Ранее Life.ru рассказывал о том самом наёмнике. Он был единственным, кто выжил после удара ВС РФ по бункеру ВСУ неподалёку от Красного Лимана. Хотя ему и посчастливилось выжить, он был тяжело ранен в ходе обстрела. Кажется, ему оторвало руку.