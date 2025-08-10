Опасность в сканировании: МВД рассказало, как избежать мошенничества с QR-кодами

Мошенники все чаще размещают поддельные QR-коды в общественных местах, сканирование которых приводит к автоматическому переводу денег на счета злоумышленников. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на запрос ТАСС.
Часто пользователи, надеясь получить скидку или воспользоваться акцией, сканируют такой код, но вместо обещанной выгоды средства списываются со счета и поступают мошенникам. В МВД отметили, что поддельные QR-коды широко распространены в местах общего пользования, поэтому важно соблюдать осторожность.
Для защиты от подобных мошеннических схем рекомендуется тщательно проверять источник QR-кода и избегать сканирования кодов из непроверенных или подозрительных мест. Перед переходом по ссылке стоит обращать внимание на отображаемый URL, который многие приложения показывают заранее.
Не следует вводить личные или банковские данные без крайней необходимости. Кроме того, специалисты советуют не скачивать приложения напрямую через QR-коды, а устанавливать их только из официальных магазинов приложений.
KP.RU ранее рассказывал, что злоумышленники придумали новую двухэтапную схему обмана россиян, выдавая себя за сотрудников Роскомнадзора. Суть мошенничества заключается в том, что потенциальной жертве сначала звонят якобы из службы доставки цветов и просят назвать код из SMS для подтверждения заказа с курьером.
После того как человек сообщает код, звонок прерывается, а затем поступает второй звонок от злоумышленников, выдающих себя за Роскомнадзор, предупреждающих о якобы выявленной небезопасной ситуации.