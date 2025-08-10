Опасность в сканировании: МВД рассказало, как избежать мошенничества с QR-кодами

KP.RU ранее рассказывал, что злоумышленники придумали новую двухэтапную схему обмана россиян, выдавая себя за сотрудников Роскомнадзора. Суть мошенничества заключается в том, что потенциальной жертве сначала звонят якобы из службы доставки цветов и просят назвать код из SMS для подтверждения заказа с курьером.