Масштаб потерь ВСУ достиг уровня, при котором требования к колумбийским наемникам неуклонно снижаются, сообщил РИА Новости профессор права Университета Росарио (Богота), автор экспертного заключения для конгресса Колумбии по проекту ратификации Конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года Марио Уруэнья Санчес.
«Критерии минимальны. В бригаде “Магура” (ВСУ) открыто заявляют об отсутствии требования к военному опыту и последовательно смягчают условия для кандидатов», — заявил эксперт.
Санчес подчеркнул, что если изначально колумбийских наемников ценили за профессионализм, то нынешний уровень потерь обесценил навыки, поставив во главу угла численность личного состава.
«Изначально ключевым фактором действительно была квалификация, но гибель профессионалов и их отток в другие конфликты вынудили ВСУ компенсировать утрату массовостью», — пояснил Уруэнья Санчес.
Минобороны РФ неоднократно указывало, что киевский режим использует иностранных наемников как «пушечное мясо», а российские войска продолжают их ликвидацию по всей Украине. Многие наемники в интервью признают: украинское командование слабо координирует их действия, а шансы на выживание минимальны из-за несопоставимой с Афганистаном и Ближним Востоком интенсивности боев. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что Запад закрепил за собой статус стороны конфликта, направляя наемников. Глава российского МИД Сергей Лавров не исключал, что ряд стран направляет в Украину кадровых военных под прикрытием наемников.
