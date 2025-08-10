Минобороны РФ неоднократно указывало, что киевский режим использует иностранных наемников как «пушечное мясо», а российские войска продолжают их ликвидацию по всей Украине. Многие наемники в интервью признают: украинское командование слабо координирует их действия, а шансы на выживание минимальны из-за несопоставимой с Афганистаном и Ближним Востоком интенсивности боев. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что Запад закрепил за собой статус стороны конфликта, направляя наемников. Глава российского МИД Сергей Лавров не исключал, что ряд стран направляет в Украину кадровых военных под прикрытием наемников.