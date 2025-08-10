Рыцарский фест собрал более 2 тысяч гостей в Несвиже

Поединки с копьями, где всадники стремятся выбить друг друга из седла, а также бои на мечах за сердце королевы. На арене — редкие породы лошадей. Рыцари — в продуманных до мелочей доспехах. Каждая деталь действа возвращает в средневековую эпоху. Атмосферу дополняют инсталляции, некоторые воссозданы специально для фестиваля.
Кроме рыцарских баталий, для гостей праздника — угощения в средневековом стиле! Десятки сыров разных сортов отечественных производителей, мед с пасек Беларуси… Для ценителей рукоделия тоже широкий выбор: от хэндмэйд вышиванок до плетеных изделий из кожи. Всего около сотни локаций. А в мастер-классах от лучших поваров страны мог поучаствовать любой желающий.
Фестиваль продолжился балом в неповторимом стиле Радзивиллов в стенах Несвижского замка и завершился фееричным салютом.