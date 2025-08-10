Ричмонд
Рыцарский фест собрал более 2 тысяч гостей в Несвиже

Звон стали, песни менестрелей, запах дыма и удары копий. Фестиваль «Нясвiжская фартэцыя» в 5-й раз собирает любителей зрелищных боев и ценителей исторических реконструкций.

Источник: БелТА

Поединки с копьями, где всадники стремятся выбить друг друга из седла, а также бои на мечах за сердце королевы. На арене — редкие породы лошадей. Рыцари — в продуманных до мелочей доспехах. Каждая деталь действа возвращает в средневековую эпоху. Атмосферу дополняют инсталляции, некоторые воссозданы специально для фестиваля.

Кроме рыцарских баталий, для гостей праздника — угощения в средневековом стиле! Десятки сыров разных сортов отечественных производителей, мед с пасек Беларуси… Для ценителей рукоделия тоже широкий выбор: от хэндмэйд вышиванок до плетеных изделий из кожи. Всего около сотни локаций. А в мастер-классах от лучших поваров страны мог поучаствовать любой желающий.

Фестиваль продолжился балом в неповторимом стиле Радзивиллов в стенах Несвижского замка и завершился фееричным салютом.