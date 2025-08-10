Рыцарский фест собрал более 2 тысяч гостей в Несвиже

Кроме рыцарских баталий, для гостей праздника — угощения в средневековом стиле! Десятки сыров разных сортов отечественных производителей, мед с пасек Беларуси… Для ценителей рукоделия тоже широкий выбор: от хэндмэйд вышиванок до плетеных изделий из кожи. Всего около сотни локаций. А в мастер-классах от лучших поваров страны мог поучаствовать любой желающий.