Ливень парализовал дороги Красноярска

Сильные дожди не прекращаются в Красноярске уже вторые сутки. По данным сервиса Gismeteo, в течение воскресенья, 10 августа, в городе выпадет около 30 мм осадков. Это равно трем десятилитровым ведрам воды на квадратный метр. Новость сообщила мэрия.