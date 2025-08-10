Ливень парализовал дороги Красноярска

Сильные дожди не прекращаются в Красноярске уже вторые сутки. По данным сервиса Gismeteo, в течение воскресенья, 10 августа, в городе выпадет около 30 мм осадков. Это равно трем десятилитровым ведрам воды на квадратный метр. Новость сообщила мэрия.
Дорожные службы с ночи задействовали 12 единиц спецтехники для откачки воды. На сложных участках работают мощные насосы «Борей», перекачивающие воду в ливневую канализацию. Несмотря на это, интенсивные осадки пока продолжают создавать проблемы для движения транспорта.
Синоптики предупредили, что ненастная погода сохранится до среды.
Читайте также: Из космоса вернулся красноярец Кирилл Песков.