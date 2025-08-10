Два года борьбы за крышу над головой: в Приморье суд отказал матери-одиночке в отсрочке выселения

Конфликт начался в 2024 году, когда Советский районный суд Владивостока вынес решение о том, что местная жительница и ее дочь утратили право на проживание в спорной квартире. Однако женщина обратилась в суд с ходатайством об отсрочке исполнения решения на целых 24 месяца.