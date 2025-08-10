Ричмонд
Два года борьбы за крышу над головой: в Приморье суд отказал матери-одиночке в отсрочке выселения

Во Владивостоке мать-одиночка два года избегала переезда из чужой квартиры.

Источник: Комсомольская правда

Приморский краевой суд поставил точку в громком деле о выселении матери с несовершеннолетней дочерью из квартиры. История, длившаяся несколько лет, завершилась не в пользу ответчицы, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Конфликт начался в 2024 году, когда Советский районный суд Владивостока вынес решение о том, что местная жительница и ее дочь утратили право на проживание в спорной квартире. Однако женщина обратилась в суд с ходатайством об отсрочке исполнения решения на целых 24 месяца.

Аргументы ответчицы были связаны с отсутствием альтернативного жилья и финансовыми трудностями. Женщина планировала признать семью малоимущей и встать на учет как нуждающуюся в жилье, но понимала, что процедура займет длительное время. Несмотря на это, суд первой инстанции не нашел оснований для отсрочки выселения.

Компания-собственник была вынуждена повторно обратиться в суд, так как жильцы продолжали занимать принадлежащую ей недвижимость. Суд удовлетворил иск о выселении, и это решение устояло в апелляционной инстанции. Теперь матери предстоит самостоятельно решать вопрос с новым жильем.

