Красноярский Роспотребнадзор предупредил об опасностях домашней пыли

10 августа в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю рассказали, что частицы домашней пыли могут оставаться в воздухе до пяти дней. В ее состав входят пыльца растений, волосы, микроскопические остатки пищи, текстильные волокна, минеральные частицы, а также насекомые и продукты их жизнедеятельности.
Состав пыли уникален для каждого дома и зависит от климата, количества жильцов, наличия животных и частоты уборки. Специалисты предупреждают, что пыль не просто загрязняет помещения, но и представляет угрозу для здоровья.
Для эффективной борьбы с проблемой эксперты рекомендуют использовать только влажную уборку и пылесос, избегая сухих тряпок и веничков, которые поднимают частицы в воздух. Важно очищать все поверхности, включая труднодоступные места, и проводить уборку сверху вниз. Особое внимание стоит уделить мягкой мебели и своевременной очистке пылесборника.
