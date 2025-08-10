Красноярский Роспотребнадзор предупредил об опасностях домашней пыли

10 августа в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю рассказали, что частицы домашней пыли могут оставаться в воздухе до пяти дней. В ее состав входят пыльца растений, волосы, микроскопические остатки пищи, текстильные волокна, минеральные частицы, а также насекомые и продукты их жизнедеятельности.