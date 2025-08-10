В Башкирии наблюдается рост преступности

Среди регионов антилидером по количеству преступлений остается Москва с 74 960 случаями, хотя здесь отмечается небольшое снижение на 0,9%. На противоположном конце рейтинга оказался Ненецкий автономный округ, где зарегистрировали всего 381 преступление, что на 28,9% меньше, чем годом ранее.