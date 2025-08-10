В Башкирии наблюдается рост преступности

Согласно последним данным МВД России, опубликованным на портале ЕМИСС, в Башкирии зафиксирован рост преступности. За первые семь месяцев 2025 года в регионе зарегистрировали 30 126 преступлений, что на 3,4% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.
По Приволжскому федеральному округу уровень преступности снизился на 7,2%, а в целом по России — на 3%. Всего с января по июль по стране зафиксировали 1 084 036 правонарушений.
Среди регионов антилидером по количеству преступлений остается Москва с 74 960 случаями, хотя здесь отмечается небольшое снижение на 0,9%. На противоположном конце рейтинга оказался Ненецкий автономный округ, где зарегистрировали всего 381 преступление, что на 28,9% меньше, чем годом ранее.
