Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии наблюдается рост преступности

В Башкирии отмечают увеличение числа правонарушений.

Источник: Комсомольская правда

Согласно последним данным МВД России, опубликованным на портале ЕМИСС, в Башкирии зафиксирован рост преступности. За первые семь месяцев 2025 года в регионе зарегистрировали 30 126 преступлений, что на 3,4% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

По Приволжскому федеральному округу уровень преступности снизился на 7,2%, а в целом по России — на 3%. Всего с января по июль по стране зафиксировали 1 084 036 правонарушений.

Среди регионов антилидером по количеству преступлений остается Москва с 74 960 случаями, хотя здесь отмечается небольшое снижение на 0,9%. На противоположном конце рейтинга оказался Ненецкий автономный округ, где зарегистрировали всего 381 преступление, что на 28,9% меньше, чем годом ранее.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.