В Госдуме хотят ограничить наценку на 25 основных продуктов до 15%

Депутат Государственной думы Сергей Миронов выступил с инициативой установить ограничение на максимальную торговую наценку на 25 основных продуктов питания, имеющих социальную значимость. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
«Наша идея о перечне примерно из двадцати пяти продуктов, который утверждает правительство, установить правило, что цена на них в любой торговой точке — будь то мегамаркет или маленький поселковый магазин — не должна превышать пятнадцать процентов от оптовой закупочной стоимости», — сказал депутат.
Миронов отметил, что в настоящее время наценки в торговых сетях достигают 100−200%, и именно из-за этого потребители вынуждены переплачивать. Такая ситуация требует вмешательства и регулирования для защиты интересов граждан.
Ранее Сергей Миронов выступил с инициативой снизить ставку НДС на продовольственные товары с нынешних 10% до 5%. По его мнению, такое снижение налоговой нагрузки позволит замедлить рост потребительских цен и окажет поддержку населению в условиях экономической нестабильности.
Миронов отметил, что уменьшение НДС станет важным инструментом для стабилизации цен на продукты питания, которые составляют значительную часть расходов семей с низким и средним доходом.