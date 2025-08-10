В Госдуме хотят ограничить наценку на 25 основных продуктов до 15%

«Наша идея о перечне примерно из двадцати пяти продуктов, который утверждает правительство, установить правило, что цена на них в любой торговой точке — будь то мегамаркет или маленький поселковый магазин — не должна превышать пятнадцать процентов от оптовой закупочной стоимости», — сказал депутат.