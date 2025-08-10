В Красноярске стартовали Дни коренных народов мира

По словам организаторов, межрегиональный статус широкомасштабных мероприятий, ставших уже традиционными, планируется вывести на более высокий, общероссийский уровень.
В них будут принимать участие эксперты, ученые, представители органов власти, промышленные компании, общественные объединения, инициативная молодежь, деятели традиционной культуры коренных малочисленных народов из Сибири и других регионов Российской Федерации, а также дружественных государств.
9 августа торжественное собрание по случаю праздника открыл руководитель Агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края Антон Нарчуганов. Он зачитал поздравительный адрес от имени губернатора Красноярского края Михаила Котюкова.
«Мы гордимся тем, что наш край — это земля, где гармонично сочетаются современные достижения и богатое наследие коренных народов, — отмечалось в приветствии главы региона. — Особое значение имеет создание условий для самореализации представителей коренных народов, развития их хозяйственной деятельности, поддержки ремесел и промыслов. Мы понимаем важность сохранения природных ресурсов и окружающей среды как основы для традиционного образа жизни коренных народов. Поэтому продолжим работу в данном направлении».
Председатель Союза содействия развитию эвенков Сибири и Дальнего Востока, президент региональной Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Красноярского края Артур Гаюрский в своем выступлении напомнил, что в России проживает 260 человек, представителей 40 коренных малочисленных народов. В Красноярском крае их насчитывается более 16 тысяч: это долгане, эвенки, ненцы, нганасаны, селькупы, энцы, кеты и чулымцы. Он подчеркнул, что с каждым годом расширяются рамки мероприятий. 11 августа пройдет круглый стол с представителями промышленных компаний, работающих на Севере региона. «Мы понимаем, что освоение Арктики потребует и нашего вклада в эту стратегию. Сегодня мы делаем ставку на использование современных технологий, чтобы заинтересовать молодых и приобщить их к традиционным ценностям, а также в опоре на лидеров, инициативных молодых людей будем развивать управленческие навыки молодежи и включать их в реальную деятельность», — сказал Гаюрский.
Праздничные мероприятия в честь Дня коренных народов мира затем продолжились на центральной набережной Енисея. Больше сотни красноярцев, несмотря на ливень, пришли посмотреть концертную этно-программу, в которой звучала музыка народов Севера, а также гостей из Эквадора, Гвинеи, Индии.
Выставки народных умельцев, многоцветье национальных костюмов и меховых изделий, а также мастер-классы внесли свои яркие краски в создание праздничной атмосферы. Например, резчик по кости Вячеслав Бети из Дудинки уже больше четверти века продолжает традиции предков, изучая легенды своего народа и воплощая художественные образы в резных изделиях из природного материала.
С праздничной сцены фестиваля тепло поздравили молодоженов Ереминых (Варвару и военнослужащего Мирона), которые приурочили свою дату вступления в брак именно ко Дню коренных народов мира. По-семейному теплая атмосфера праздника стала его лейтмотивом. В дружеском общении северян чувствовалось их единение и стремление к гармонии.
Стоит отметить, что важным и надежным партнером коренных народов в Красноярском крае является одно из крупнейших промышленных предприятий нашего региона — компания «Норникель».
При её поддержке в отдаленных северных поселках строится жилье, социальные объекты, поддерживается развитие национальных видов спорта, традиционных промыслов и многое другое. Руководитель направления по работе с коренными малочисленными народами Севера Заполярного филиала «Норникеля», президент региональной Ассоциации коренных народов Красноярского края Анфиса Никифорова отмечает, что сегодня в плане взаимодействия компании и коренных народов выстроена системная работа: установлено четкое взаимодействие с органами власти, бизнесом, общественностью. Все это направлено в первую очередь на улучшение качества жизни представителей коренных народов.
«Норникель» не просто ведет шефскую работу, а осуществляет полноценное партнерство, — подчеркивает Анфиса Никифорова. — Смело можно сказать, что мы — одна семья, в которой ценна, прежде всего, поддержка. Мы активно развиваем традиционные виды хозяйственной деятельности, помогаем сохранять уникальную культуру, особое внимание уделяем молодежи.
Говоря о партнерстве, стоит отметить, что по инициативе семейных родовых общин Таймыра в 2020 году «Норникелем» была разработана большая программа поддержки коренных народов. Ее бюджет превысил 2 млрд рублей.
Мероприятия, посвященные Международному дню коренных народов мира, продлятся до 12 августа.