В Красноярске стартовали Дни коренных народов мира

Председатель Союза содействия развитию эвенков Сибири и Дальнего Востока, президент региональной Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Красноярского края Артур Гаюрский в своем выступлении напомнил, что в России проживает 260 человек, представителей 40 коренных малочисленных народов. В Красноярском крае их насчитывается более 16 тысяч: это долгане, эвенки, ненцы, нганасаны, селькупы, энцы, кеты и чулымцы. Он подчеркнул, что с каждым годом расширяются рамки мероприятий. 11 августа пройдет круглый стол с представителями промышленных компаний, работающих на Севере региона. «Мы понимаем, что освоение Арктики потребует и нашего вклада в эту стратегию. Сегодня мы делаем ставку на использование современных технологий, чтобы заинтересовать молодых и приобщить их к традиционным ценностям, а также в опоре на лидеров, инициативных молодых людей будем развивать управленческие навыки молодежи и включать их в реальную деятельность», — сказал Гаюрский.