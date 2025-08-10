Маршрут на север Ольхона открыли на Байкале

В разгар туристского маршрута два популярных среди посетителей Ольхона и Малого моря маршрута были закрыты. Причина — высокий уровень пожарной опасности. Однако в августе текущие погодные условия не вызывают серьёзных опасений.
В результате специалисты разрешили возобновить доступ на два популярных маршрута: «Север Ольхона» и «деревня Курма — деревня Кочериково». Необходимо учесть, что посетителям придётся соблюдать дополнительные меры предосторожности. На лесных участках запрещены остановки — разрешён только транзитный проезд. Также нельзя разводить костры или пользоваться открытым огнём (кроме газовых горелок), бросать окурки и оставлять тлеющие предметы.
Контроль за соблюдением правил возложен на инспекторов. Там же туристам напомнят об ответственности за нарушения — вплоть до уголовной.