Жители Усинского расчистили заваленный единственный проход к пляжу на Воложке

Ольга недоумевает, почему именно к ним Самарская природоохранная прокуратура обратилась с иском о сносе построек, тогда как ее семья — одна из многих других, проживающих по соседству. С той лишь разницей, что они начали строительство на своем участке позже остальных. Ольга заверила нас, что доступ к пляжу и воде никто никогда не ограничивал. От дальнейших комментариев без присутствия адвоката она отказалась, заверив корреспондента «МК в Самаре», что в его присутствии ее семья готова более подробно донести свою позицию. Пользуясь случаем, редакция подтверждает, что готова предоставить такую возможность всем заинтересованным сторонам.