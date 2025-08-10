Жители Усинского расчистили заваленный единственный проход к пляжу на Воложке

На оперативном совещании в Правительстве Самарской области на этой неделе первым пунктом повестки дня был доклад областного МЧС о мерах противопожарной безопасности и последующее его обсуждение. Свободный доступ к берегам водоемов — еще один аспект этой работы.
В ходе «разбора полетов» по итогам доклада губернатор Вячеслав Федорищев жестко раскритиковал глав тех городов и районов, где работа не налажена. Главу Богатовского района, например, отозвал из отпуска за то, что тот не обеспечил формирование в своем районе добровольных пожарных дружин. «Терпение заканчивается. Будем менять отношение некоторых руководителей», — резюмировал губернатор в своем телеграм-канале.
Между тем, отсутствие добровольных дружин — просчет, конечно, заметный, но гораздо менее значимый, чем отсутствие воды при тушении пожаров у регулярных пожарных подразделений. Именно по этой причине в поселке Усинский при пожаре сгорел один из домов и серьезно пострадали соседние строения.
Мы писали о ситуации с доступом жителей и пожарной техники к берегу Рождественской Воложки, сложившейся в этом поселке за Волгой, на территории национального парка «Самарская Лука». А позднее — об очередном судебном заседании по восстановлению публичного сервитута — права общего пользования земельным участком, находящимся в чьей-то собственности.
Публикации получили определенный резонанс, в том числе среди жителей Заволжья, что побудило одну из подписчиц местного паблика «Рождественская инициатива» во ВКонтакте провести историко-картографическое исследование, резюме которого автор сводит к фразе: «Являются ли эти земли (распроданные в пойме Воложки и застроенные коттеджами — прим. ред.) землями нацпарка? И да, и нет, смотря с какой стороны посмотреть. При создании национального парка на долгие годы жители всех окрестных сел попали в бюрократическую ловушку, которая до сих пор не до конца разрешилась».
Очевидно, именно эту коллизию и пытаются сейчас разрешить судебные и надзорные органы. Несмотря на картографические неточности, такие краеведческие исследования могут оказаться им полезными, за что автору отдельная благодарность. Однако рассуждения о законности либо незаконности продажи земель и их застройки никак не снимают вопросов: обеспечен или нет свободный доступ гражданам и пожарной технике к водоему? И нет ли нарушений Водного кодекса и природоохранного законодательства в ходе застройки береговой линии владельцами этих земель?
По словам местных жителей, «автором и вдохновителем» застройки пойменной территории является предприниматель Антон Крамаров, о котором три года назад «Самарское обозрение» опубликовало большую статью. Очевидно, что и он, и жители закрытого коттеджного поселка считают, что все абсолютно законно, а получившие вид на забор из профлиста вместо заволжского пейзажа жители Усинского — что в ходе перехода земли в частную собственность, ее последующей «нарезки» на участки, их продажи и застройки допущены многочисленные нарушения закона.
Поэтому мы воспользовались приглашением жителей поучаствовать в «субботнике» по расчистке единственного доступа к некогда общему поселковому пляжу, оценить доступность спуска к воде и по возможности побеседовать с владельцами и жителями домов у воды. Что из этого получилось, смотрите в нашем фоторепортаже.
В итоге из жителей домов нам удалось коротко пообщаться только с Ольгой, супругой Никиты Чекмарева, ответчика по этому делу. По ее словам, раньше они жили неподалеку, в верхней части поселка Усинский, а потом приобрели землю на берегу Воложки совершенно законно. И на дом, и на постройки на участке, и на причал для катера есть все необходимые документы.
Ольга недоумевает, почему именно к ним Самарская природоохранная прокуратура обратилась с иском о сносе построек, тогда как ее семья — одна из многих других, проживающих по соседству. С той лишь разницей, что они начали строительство на своем участке позже остальных. Ольга заверила нас, что доступ к пляжу и воде никто никогда не ограничивал. От дальнейших комментариев без присутствия адвоката она отказалась, заверив корреспондента «МК в Самаре», что в его присутствии ее семья готова более подробно донести свою позицию. Пользуясь случаем, редакция подтверждает, что готова предоставить такую возможность всем заинтересованным сторонам.
Второй и последний, с кем нам удалось поговорить, стал пенсионер Хамид, который, по его словам, живет здесь при одном из домов и помогает по хозяйству за еду и кров. «Ходите, гуляйте, кто вам запрещает? Вечером здесь свет горит, как в парке гуляйте. Я не хозяин, это они так красиво здесь всё организуют. Надо радоваться сделанному людьми!».
Мы продолжим следить за развитием ситуации, тем более что она, к сожалению, далеко не единична. Недавно наши коллеги из «КП-Самара» рассказали о похожей ситуации на Черновском водохранилище, где некие строители в конце июля отгородили железным забором берег водохранилища. В результате места, где еще недавно отдыхали и купались семьями жители окрестных садовых товариществ и поселка Черноречье, стали недоступными: сервитут тоже был нарушен.
При этом и Усинский, и Черноречье входят в самый густонаселенный район области — Волжский. Согласно докладу начальника Главного управления МЧС России по Самарской области, о котором мы упомянули в начале статьи, Волжский район стабильно входит в пятерку территорий области, на которых регистрируется «наибольшее количество пожаров, связанных с возгоранием сухой травянистой растительности». Редакция направит данный материал главе Волжского района Александру Шаркову с просьбой прояснить позицию муниципального района по данному вопросу.
