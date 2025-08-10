Ричмонд
В очереди у Крымского моста находятся более 800 автомобилей

Скопление машин наблюдается только со стороны Тамани.

Источник: Аргументы и факты

Более 800 автомобилей находятся в очереди у Крымского моста со стороны краснодарской Тамани. Об этом сообщается в Telegram-канале «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация».

Уточняется, что по состоянию на 09:00 (местное время совпадает с московским) проезда из-за ручного досмотра ожидают 845 машин и время этого ожидания составляет около трех часов.

«Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет», — отмечается в Telegram-канале.

На днях сообщалось, что проезда по Крымскому мосту ожидали более 1 тысячи автомобилей.