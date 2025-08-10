Над омской улицей Ленина прошлась женщина в красном

В честь спортивного праздника на Пешеходном Любинском развернулись различные локации, в числе которых омичам было продемонстрировано шоу мастеров хайлайна — хождения по канату. Стропа была натянута прямо над Любинским проспектом на высоте 15 метров. Дистанцию в 70 метров на головокружительной высоте без труда преодолела чемпионка России по хайлайну Татьяна Черемхина. Омичам очень понравилась рискованная затея и они отблагодарили храбрую спортсменку бурными аплодисментами.